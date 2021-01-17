الاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن.. الرابط وطريقة تقديم اعتراض

الاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن، من الموضوعات الهامة التي كثيرا ما يبحث عنها المواطنون في المملكة العربية العسودية، من قبل المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط، وذلك لمعرفة مدي استحقاقهم للدعم أو رفض طلباتهم ومن ثم التقديم علي طلبات الاعتراض ورفع المرافقات المطلوبة، وذلك خلال الفترة التي يحددها البرنامج.

وأطلقت السلطات السعودية برنامج حساب المواطن لمساعدة ذوي الدخل المتوسط والمحدود من أفراد المجتمع السعودي والذين يتوافر فيها الشروط، ونتعرف في التقرير التالي علي طريقة الاستعلام حساب المواطن برقم الهوية، مدة التحقق من الأهلية وطريقة التقديم علي اعتراض ومدة التحقق من الأهلية وغيرها من المعلومات.

حساب المواطن

أطلقت السلطات السعودية حساب المواطن، بهدف حماية أفراد المجتمع السعودي خاصة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود من قرارات الإصلاحات الاقتصادية التي أتخذتها المملكة مؤخرا، عن طريق تقديم دعم مالي لجميع المستحقين حسب الضوابط المعلنة من قبل الجهات مثل الأعداد ووالأعمار.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

أتاحت السلطات السعودية، للمواطنين إمكانية الاستعلام عن حساب المواطن بشكل إلكتروني باستخدام رقم الهوية الوطنية عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول بشكل مباشر علي حساب المواطن الإلكتروني والضغط علي تسجيل الدخول.

إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية يتم الضغط علي أيقونة دراسة الأهلية.

الضغط علي الاطلاع علي حالة الأهلية لتظهر جميع التفاصيل المطلوبة.

شروط الأهلية في حساب المواطن

الأهلية هي مدي استحقاق صاحب الطلب للدعم المخصص من برنامج حساب المواطن من عدمه وذلك بعد دراسة شروط الاستحقاق، وفاقد الأهلية لا يحصل علي الدعم ألا بعد تصويب أوضاعه ويقدم اعتراض، والشروط التي حددتها السلطات للحصول علي دعم حساب المواطن علي النحو التالي:

لابد أن يكون الشخص المتقدم للحصول علي الدعم الحكومي في برنامج حساب المواطن مقيم بشكل دائم في المملكة حيث لا يحصل الأفراد من خارج المملكة علي الدعم. يشترط أن تكون جنسية المتقدم سعودية ويستثني من الشرط أزاج المواطنات وأبنائهن وحاملي بطاقات التنقل. يشترط أن تكون البيانات المقدمة صحيح وتتوافق مع البيانات التي تتوفر بالجهات الحكومية المختلفة في المملكة وتعارض البيانات يفقد الأهلية حتي يتم تصويب البيانات.

موعد دراسة الاهلية في حساب المواطن

يبدأ حساب المواطن في دراسة الأهلية للمواطنين وغيرهم من المستفيدين بدءا من الشهر الذي يلي تقديم طلب المواطن مع ضرورة استكمال بيانات الطلب قبل العاشر من الشهر الميلادي حتي يتم الحصول علي الدعم بعد مرور شهرين من تقديم الطلب، ومثال علي ذلك في حالة تقديم المواطن طلب دعم قبل العاشر من شهر يناير فتتم دراسة خلال شهر فبراير للحصول علي الدعم في العاشر من مارس.

مدة التحقق من الأهلية في حساب المواطن

أعلن القائمون علي حساب المواطن أن مدة التحقق من الأهلية في البرنامج تستغرق قرابة شهر، وعلي صاحب الطلب أن يراجع حالة الأهلية بشكل مستمر حتي يتقدم باعتراض عند الحاجة ، حيث وفر البرنامج خدمة تقديم الاعتراض بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للبرنامج.

طريقة تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية

أتاح برنامج حساب المواطن، للمواطنين تقديم اعتراضات علي نتائج الأهلية بشكل إلكتروني عن طريق إتباع الخطوات التالية: