خطوات تقديم الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن 1442 ومبالغ…

يحرص برنامج حساب المواطن المخصص لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، على تحقيق العدالة ووصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال خدمة الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن 1442 والاعتراض على مبالغ الاستحقاق، والتي يلجأ إليها المستفيد في حالة ظهور نتيجة الأهلية “غير مؤهل”، أو يكون قيمة الاستحقاق صفر.

الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن 1442

يحق للمستفيدين من المستحقين من برنامج الدعم، تقديم الاعتراض في حالة ظهور نتيجة الأهلية “غير مؤهل”، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة حساب المواطن.

قم بإدخال بيانات المستخدم من اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالنقر على تسجيل الدخول.

قم بالدخول على القائمة الرئيسية.

قم بالنقر على دراسة الأهلية.

قم بالنقر على أسباب عدم الأهلية .

قم بالإطلاع على التنبيه الموضح.

اضغط على تقديم الاعتراض.

قم بتحديد المرفق الذي ستقوم بإضافته.

قم بإدخال بيانات المرفق.

قم بالنقر على استعراض الملف.

قم بتحديد المستند من الذاكرة.

قم بالنقر على رفع الملفات لتقديم الاعتراض.

الاعتراض على مبلغ الاستحقاق

كما يمكن للمستفيدين الاعتراض كذلك على مبالغ الدعم المقدمة من البرنامج، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط برنامج حساب المواطن. قم بتسجيل الدخول لحساب المستخدم بالبرنامج. قم بالدخول على القائمة الرئيسية. قم بالنقر على الدفعات المالية. قم بالنقر على تقديم الاعتراض. قم بتحديد نوع الاعتراض المقدم. قم بالنقر على إرسال بعد الانتهاء.

مدة الاعتراض في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن المدة المسموح خلالها تقديم الاعتراض بالنسبة للمستفيدين من البرنامج، وأوضح أن المستفيدين يمكنهم الاعتراض على الأهلية حتى 90 يوم من صدور النتائج، ولا يمكن للمستفيدين تقديم أي طلبات اعتراض بعد مرور تلك المدة.

تقديم الشكاوى في حساب المواطن

ويمكن للراغبين كذلك تقديم الشكاوى من خلال خدمة صوتك مسموع، التي يوفرها البرنامج للمستفيدين من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط برنامج حساب المواطن.

قم بالدخول على القائمة واضغط على صوتك مسموع.

قم بالدخول على أيقونة الخدمة.

قم بالدخول على القائمة وحدد نوع الخدمة.

قم بإدخال اسم المستفيد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة.

قم بإدخال شرح الطلب ورفع المرفقات المطلوبة.

قم بإدخال رمز التحقق.

استعلام حساب المواطن

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حساب المواطن بخطوات بسيطة كالآتي: