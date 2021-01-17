السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال شرقي أفغانستان



كابول 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر شمال شرقي أفغانستان.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال وقع في وقتٍ متأخر من مساء السبت، وكان مركزه على بعد 42 كيلومترًا جنوب منطقة جورم في إقليم بدخشان شمال شرقي البلاد وعلى عمق 185 كيلومترًا.

ولم ترد أيَّ معلوماتٍ عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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10:45ت م

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