السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك



تبوك 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم - بمشيئة الله - تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًاٍ في مدى الرؤية، على مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء .

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

// انتهى //

10:02ت م

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