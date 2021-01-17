السعودية اليوم / جامعة نجران تسلم وثائق التخرج عبر البريد الممتاز



نجران 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

سلمت جامعة نجران ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل 1682 وثيقة تخرج للطلاب والطالبات في منازلهم عبر البريد الممتاز في جميع مناطق المملكة، وذلك امتداداً لما تقدمه الجامعة من تسهيلات خدمات إلكترونية لطلابها وطالباتها.

وأكد وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن الجامعة واصلت توفير خدمة توصيل الوثائق إلى مواقع الخريجين والخريجات، من خلال تحديث العنوان الوطني عبر البوابة، وذلك لتوفير الوقت والجهد على منسوبي الجامعة وطلابها.

وبين أن الخدمات الالكترونية المقدمة لطلاب وطالبات الجامعة تجاوزت الـ 80 خدمة نوعية وة، أسهمت في سرعة الإنجاز ودقته بما يخدم مسيرة الطلاب التعليمية ، والمضي قدماً في نهج الجامعة الدَؤوب لتطوير منظومتها وخدماتها الالكترونية ومواكبة كل ما يستجد في هذا المجال.

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