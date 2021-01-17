شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ «المعلمين» : نجدد ثقتنا في تميزكم في التعليم عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ ، عبر حسابه الشخصي على تويتر في اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني :" أبنائي الطلاب والطالبات، زملائي المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، مع بداية الفصل الدراسي الثاني نجدد ثقتنا بعطائكم وتميّزكم الذي لا حدود له في مواصلة نجاح التعليم عن بُعد، وتحقيق تطلعات قيادتنا -أعزها الله-، ورؤية وطننا الغالي، والعمل معاً لتعزيز نواتج التعلّم".