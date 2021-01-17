

لوساكا 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

قررت زامبيا إغلاق المدارس في أنحاء البلاد بداية من الليلة الماضية ولمدة أسبوعين، وذلك في إطار إجراءات وقائية من تفشى فيروس

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة زامبيا، أمس، أن الدراسة في جميع مدارس البلاد ومؤسساتها التعليمية ستستأنف في الأول من شهر فبراير المقبل، مع التشديد على ضرورة استكمال الإجراءات الوقائية كافة.

يذكر أن القرار الرئاسي جاء بعد ارتفاع معدلات إصابة طلاب المدارس بفيروس "كوفيد - 19" منذ بداية العام الحالي ونقلهم الوباء إلى عائلاتهم، فيما سجلت البلاد 32 ألفًا و800 إصابة بالفيروس، منذ بداية ظهوره.

// انتهى //

08:14ت م

0007



لوساكا 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسقررت زامبيا إغلاق المدارس في أنحاء البلاد بداية من الليلة الماضية ولمدة أسبوعين، وذلك في إطار إجراءات وقائية من تفشى فيروس كورونا وأوضح بيان صادر عن الرئاسة زامبيا، أمس، أن الدراسة في جميع مدارس البلاد ومؤسساتها التعليمية ستستأنف في الأول من شهر فبراير المقبل، مع التشديد على ضرورة استكمال الإجراءات الوقائية كافة.يذكر أن القرار الرئاسي جاء بعد ارتفاع معدلات إصابة طلاب المدارس بفيروس "كوفيد - 19" منذ بداية العام الحالي ونقلهم الوباء إلى عائلاتهم، فيما سجلت البلاد 32 ألفًا و800 إصابة بالفيروس، منذ بداية ظهوره.// انتهى //08:14ت م0007

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زامبيا تغلق المدارس لمواجهة تفشى فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.