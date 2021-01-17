السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 520 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 520 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 72,340 إصابة.

// انتهى //

05:17ت م

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سيئول 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 72,340 إصابة.// انتهى //05:17ت م0104

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