السعودية اليوم / الصين تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بكين 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

سجلت الصين 109 حالات إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن 96 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية 72 منها في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين و12 حالة أخرى في إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد.

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05:09ت م

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بكين 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجلت الصين 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن 96 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية 72 منها في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين و12 حالة أخرى في إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد.// انتهى //05:09ت م0102

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