رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس غداً بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد، قد توقع في تقريره عن طقس اليوم، سماء غائمة جزئيًّا ونشاطًا في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

كما توقع المركز، تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 30 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في طريف.



