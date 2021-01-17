هل يجوز كتابة «ما شاء الله» على السيارة؟.. الشيخ سليمان الماجد يجيب

أفاد قاضي الاستئناف السابق، الشيخ سليمان الماجد، أنه يجوز كتابة «ما شاء الله» على السيارة للوقاية من العين، قائلًا: نعم، يشرع للإنسان الحرص على بعض الوسائل المتعلقة باتقاء العين، شريطة أن تكون مشروعة ولا مبالغة فيها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بنيه أو ذريته، بالقول "أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة وكل عين لامّة"، وكان ينبه الناس من خطر العين وتأثيرها بإذن الله.

واستدرك الماجد، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» عبر قناة «الرسالة»، قائلًا: بدلًا من الكتابة يجب التحصن بأذكار الصباح والمساء، وهذا كافٍ، وليس معنى هذا أنه لا يجوز كتابة الآيات القرآنية على السيارات أو المنازل، وهذه من الوسائل المشروعة، ولا تُلحق بالبدع.

وبخصوص استخدام «ما شاء الله» لمنع العين، قال الماجد: هذا ليس موضعها؛ لأن الثابت عن النبي صلى اله عليه وسلم، أنه قال «إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه، فليدعو بالبركة فإن العين حق».