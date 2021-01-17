«الملكية الفكرية»: تغريم جهة حكومية اعتدت على مصنف مرئي لأحد الأفراد

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم السبت، أن جهة حكومية اعتدت على «مصنف مرئي» لفرد دون موافقته والحصول على إذن بذلك.

وقالت الهيئة، في بيانٍ عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن جهة حكومية اعتدت على مصنف مرئي مملوك لفرد دون موافقته أو الحصول على إذن كتابي منه.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم تعويض المتضرر بمبلغ مالي قدره 25 ألف ريال، إضافة إلى تغريم الجهة الحكومية 5 آلاف ريال، من جراء انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

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