شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الحسم.. 9 آلاف متضرر ينتظرون البت في أزمة فواتير المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتظر أكثر من 9 آلاف متضرر جراء مشكلة ارتفاع فواتير المياه التقديرية، حلولا جذرية، من الجهات المعنية بالأزمة، وذلك عقب التعهدات التي تلقتها جمعية حماية المستهلك من شركة المياه الوطنية بالنظر في كل شكاوى المواطنين وحلها في غضون أسبوع يتنهي اليوم.

وكانت الجمعية قد ردت على استفسار ”الخليج 365”، في 11 يناير من الشهر الجاري، موضحة أنها تابعت باهتمام بالغ شكاوى المستهلكين حول ارتفاع فواتير المياه، وأن شركة المياه تواصلت مع الجمعية، وأوضحت الآلية المتبعة والمطبقة عالمياً لاحتساب الفواتير التقديرية.

رابط إلكتروني

وقالت الجمعية إن الشركة سوف تسعى لمعالجة جميع الشكاوى بما فيها الواردة للجمعية خلال أسبوع من حصرها، داعية كل المتضررين إلى ضرورة التواصل مع شركة المياه الوطنية لحل مشكلاتهم، وفي حال عدم رضا المستهلكين، فيمكنهم تصعيد شكواهم لوزارة البيئة والمياه والزراعة باعتبارها الجهة الرسمية المخولة باستقبال شكوى عملاء شركة المياه.

وأتاحت الجمعية رابطا إلكترونيا في موقعها الرسمي، وفي حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، ودعت كل المتضررين من ارتفاع فواتير المياه لتعبئة نموذج الشكوى، مشيرة إلى وصول عدد المسجلين في الرابط إلى 8590 شكوى، وتعهدت برفع جميع الشكاوى لشركة المياه الوطنية لمعالجة الضرر.

عناية وحرص

وأضافت الجمعية إنها تتابع كل الاعتراضات المتعلقة بالفواتير «حتى ممن سبق أن دفعوا فواتير كبيرة ويرون أنها غير صحيحة»، بحسب أنظمة شركة المياه الوطنية، مشيرة إلى أن الشركة تعهدت بمعالجة جميع الشكاوى السابقة واللاحقة.

وأوضحت الجمعية أنه جرى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على تخصيص رابط إلكتروني لتصعيد شكاوى المستهلكين، بشرط أن يكون مقدم الشكوى قد تواصل مع مقدم الخدمة ولم تتم معالجة شكواه، وذلك انطلاقاً من حرص الجمعية على حفظ حق المستهلكين والعناية بشؤونهم.

صوت المستهلك

من جهته، بيَّن أمين جمعية حماية المستهلك صالح اليوسف، أن هناك بعض الإشكاليات لدى المستهلكين جراء ارتفاع فواتير المياه، مشيرا إلى أنه جرى التواصل بشكل مباشر مع شركة المياه الوطنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وتعهدت الجهتان بحصر كل ما ورد للجمعية من شكاوى والعمل على حلها، وذلك انطلاقا من دور الجمعية واختصاصاتها التي رسمتها قرارات مجلس الوزراء بأن تكون الجمعية صوتا للمستهلك تدافع عنه وتراعي مصالحه وتتابع كل الشكاوى وطرق علاجها مع الجهات المعنية.