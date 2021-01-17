شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة الدبابات المخالفة بالمتنزه البري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حجزت إدارة المراقبة والنظافة العامة، الدبابات المخالفة في المتنزه البري، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة الدمام، ومرور المنطقة، وذلك ضمن الحملات المتواصلة لمنع المخالفات.

وأكدت الإدارة استمرار حملاتها لمواجهة الدبابات المخالفة ومصادرتها، حفاظا على سلامة الجميع.

من ناحية أخرى، نفذت إدارة الأسواق حملة رقابية على الباعة الجائلة بتعاون مع الضبط الإداري بشرطة الدمام، تم على إثرها مصادرة البضائع، مع إحالة المخالفين لاستكمال باقي إجراءات وجزاءات البلدية، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية لتسليمها الصالح من المصادرات.