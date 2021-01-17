شكرا لقرائتكم خبر عن رفع متروكات الباعة الجائلين بوسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية وسط الدمام أعمال النظافة العامة ورفع المتروكات التي يخلفها الباعة الجائلون من بقايا البسطات.

ودعت البلدية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن البسطات المخالفة للحد من هذه الظاهرة ومنع العمالة السائبة المخالفين للأنظمة من ممارستها، وذلك لدعم الجهود المبذولة في متابعة وضبط الباعة المتجولين المخالفين.

كما دعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية وعدم التعامل مع هؤلاء الباعة حفاظاً على سلامتهم وسلامة عوائلهم، مفيدة بأن حملات البلدية مستمرة ومتتابعة، حفاظا على صحة الجميع، ولتحسين المشهد الحضري، ومواجهة التشوهات البصرية.