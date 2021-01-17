شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الحواجز العشوائية بشوارع الثقبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت إدارة النظافة ببلدية محافظة الخبر، الحواجز والتعديات في شوارع حي الثقبة، وذلك ضمن جهودها في إزالة الملوثات البصرية وتحسين المشهد الحضري.

كان رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، قد أكد تكثيف العمل لإزالة تلك الحواجز، التي كانت تشكل تشوها بصريا، وتضيق الحركة المرورية، إضافة إلى تعدي بعض تلك الحواجز على الممتلكات العامة، موضحا أنه تم تحسين بعض المواقع التي كانت مغلقة بالحواجز مسبقا، من خلال تجميلها، وزراعة المسطحات الخضراء.