شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم كتب ومخطوطات «الحرمين» بالأشعة فوق البنفسجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهازا لتعقيم الكتب والمخطوطات بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري أن الجهاز عبارة عن شكل صندوق مكعب من الألمونيوم، مزود بخاصية الأشعة فوق البنفسجية، للتعقيم ومروحة وفلتر للغبار، ويساهم في تعقيم الكتب والأوراق.

وأضاف إن الجهاز يتسع لـ 6 كتب ويتم في الساعة تعقيم أكثر من 100 كتاب بمعدل 6 كتب في دقيقتين، ويشرف على الجهاز فريق مختص للتأكد من آلية تشغيله وفق المعايير المتبعة التي حددتها الوكالة، كما أن التقنية المستخدمة تزيل مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، مؤكدا أن نسبة تعقيم الجهاز للكتب 99.9٪ ولأكثر من كتاب في نفس الوقت.

يذكر أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس وذلك وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله -.