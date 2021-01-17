شكرا لقرائتكم خبر عن برامج رعاية الأطفال بـ«مكتبة المؤسس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، أمس الأول، بيوم الطفل الخليجي الذي يوافق الخامس عشر من يناير من كل عام، وذلك بإقامة عدد من الفعاليات والبرامج التي خصصتها المكتبة للطفل.

ونظمت المكتبة ندوة إلكترونية عن اهتمام المملكة ودول الخليج العربية بالطفولة، ركزت الندوة على مجالات العناية بالطفولة وما تقدمه رؤية المملكة 2030 من برامج تربوية وتعليمية وتثقيفية تستهدف الأطفال والناشئة لتنمية الهوية والحس الوطني. وعملت المكتبة منذ العام 1416هـ 1995م على العناية بالطفل وتثقيفه بمختلف المعارف التي تلائم مرحلة الطفولة، كما قدمت فعاليات للأطفال في المتنزهات لتجسيد روح التعاون بين الأشقاء في الخليج العربي، عرض فيه مسرح القصة، مجموعة قصص عن الخليج ركزت على تعزيز القيم التربوية.