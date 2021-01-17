شكرا لقرائتكم خبر عن بحث مبادرات مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف الرئيس التنفيذي لتجمُّع الطائف الصحي، د. طلال المالكي، أمس الأول، على سير العمل بمجمع الملك فيصل الطبي، وشملت الزيارة أقسام المستشفى ومرافقه، كما استمع إلى عرض للخدمات التي يقدمها المستشفى والفئات المستهدفة.

واطلع «المالكي» على المبادرات والإنجازات التي حققها مجمع الملك فيصل الطبي خلال الـ 4 أعوام الماضية.

وفي ختام الزيارة عبَّر الرئيس التنفيذي لتجمُّع الطائف الصحي عن سعادته بما شاهده من أعمال وإنجازات تصب في خدمة المواطنين، والارتقاء والاهتمام بصحتهم، مقدمًا شكره لمدير مجمَّع الملك فيصل الطبي، مبارك اليامي، وفريق العمل، على ما يقدمونه من عمل مستمر ومتميز، سائلاً المولى الشفاء العاجل لجميع المرضى.