شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي أمير وولي عهد الكويت في وفاة الشيخة فضاء الصباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب»، كما بعث سمو ولي العهد، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله -.

وقال سمو ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح - رحمها الله - ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».