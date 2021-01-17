شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتلقى جرعة اللقاح الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، أمس، الجرعة الأولى من لقاح كورونا ، بمشاركة مسؤولي الوزارة والجامعات.

ونوّه الوزير بالجهود الكبيرة، التي تبذلها القيادة الرشيدة -حفظها الله-؛ للاهتمام بصحة الإنسان، وأشاد بمستوى التنظيم من وزارة الصحة.

وكان الوزير قد عقد، أمس، لقاءً عن بُعد مع مديري التعليم بمناطق ومحافظات المملكة؛ لمتابعة آخر الاستعدادات والمستجدات لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني عن بُعد، وضمان بداية جادة ومنتظمة للطلاب والطالبات؛ وفق ما هو مخطط له.