شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة لن تتأثر بتأخر شحنات «فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مصدر في وزارة الصحة لـ ”الخليج 365”، أن المملكة العربية السعودية لن تتأثر بتأخر شركة «فايرز» في تسليم لقاح كوفيد 19 الذي طورته مع بايونتيك الألمانية خلال الأسابيع المقبلة؛ بسبب أشغال في مصنع الشركة الأمريكية في بلجيكا. مؤكدا أن اللقاح متوافر وبكميات كبيرة في مراكز التطعيم المعتمدة بالمملكة.

وكانت «فايزر» قالت إن أعمال التجديد في المصنع تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية اعتبارا من منتصف فبراير. لافتة إلى أن تحديات إرسال ملايين الجرعات حول العالم ضخمة، ويتطلب تخزين لقاح «فايزر- بايونتيك» في درجات حرارة منخفضة جدا تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر قبل شحنه إلى مراكز التوزيع في صناديق تبريد مصممة خصيصا ومليئة بالثلج الجاف.

وشهدت مراكز لقاح «كورونا» في الرياض وجدة والشرقية وعموم المراكز في بقية مناطق المملكة إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، وشهدت تلك المراكز تجهيزات عالية ودعما لا محدود بجميع الخدمات الأساسية وتوفير الكوادر الطبية والفنية.