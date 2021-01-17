شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة «الفيروس» بالمنشآت الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، حملة توعوية تستهدف المنشآت الحكومية؛ للتعريف عن لقاح كورونا المستجد، وأهمية اتباع الإجراءات الوقائية؛ لتجنب الإصابة به.

وأكدت صحة الأحساء، أن اللقاحات تقلل من مخاطر الإصابة بالمرض من خلال العمل مع دفاع الجسم الطبيعي للحماية. فيما أشارت إلى تفاعل أفراد المجتمع في المحافظة للتسجيل في تطبيق «صحتي» لأخذ اللقاح.

وأكدت وزارة الصحة مرارا مأمونية وفعالية اللقاح، واجتيازه مراحل الاختبارات بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مجددةً تذكير الجميع بمجانية الـلقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.