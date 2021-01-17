شكرا لقرائتكم خبر عن 159 متعافيا من «كوفيد- 19».. و43 ألف فحص مخبري جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 140 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 364753 حالة، من بينها 1894 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 321 حالة حرجة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 159 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 356541 حالة. فيما بلغ عدد الوفيات 6318 حالة، بإضافة 5 حالات وفاة جديدة، لافتةً إلى إجراء 43255 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، التوجه لعيادات «تطمن» المهيأة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 .