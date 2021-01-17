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تداول المغردون في مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشخص يقوم بملاحقة سائقة سيارة و هي مواطنة حيث قام بإستخدام المكابح بشكل قوي أمامها ليوقفها بشكل إجباري .

وأوضحت المواطنة أنه بعد دخوله عليها بسيارته لاحقها و حينما عنفنها وصدم مركبتها قام بعد ذلك بالتهجم عليها و توجيه السب و الشتم لها .





كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: قائد مركبة يلاحق سيارة مواطنة ويصدمها ويتهجم عليها ويسبها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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