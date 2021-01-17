محاصرة حريق مستودعات على طريق الخرج القديم

حاصر الدفاع المدني بمدينة الرياض، اليوم، حريقا في مستودعات على طريق الخرج القديم. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر"، أنه تمت محاصرة الحريق ومباشرة الحادث الذي اندلع في وقت سابق من اليوم، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.



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