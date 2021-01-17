السعودية اليوم / تونس تسجل 2166 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 3 جمادى الآخرة 1422 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 2166 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 177231 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5616 وفاة.

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تونس 3 جمادى الآخرة 1422 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجلت تونس 2166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 88 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 177231 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5616 وفاة.// انتهى //00:39ت م0096

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