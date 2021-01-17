

باريس 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

أقدمت فرنسا على تقديم موعد حظر التجول ليبدأ من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً ابتداءً من اليوم، للحد من انتشار الإصابة بفيروس

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في خطاب "كانت هذه الإجراءات ضرورية في ضوء الوضع الحالي. وعلى الرغم من أنه يزداد سوءاً، إلا أنه يظل أفضل نسبياً من العديد من البلدان من حولنا، لكنني اتخذتها لأن الواقع ولا سيما مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس، يعني ضرورة توخي أقصى درجات اليقظة ".

// انتهى //

00:06ت م

0092



باريس 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسأقدمت فرنسا على تقديم موعد حظر التجول ليبدأ من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً ابتداءً من اليوم، للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا وخصوصًا من خلال سلالته المتحورة الأكثر عدوى.وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في خطاب "كانت هذه الإجراءات ضرورية في ضوء الوضع الحالي. وعلى الرغم من أنه يزداد سوءاً، إلا أنه يظل أفضل نسبياً من العديد من البلدان من حولنا، لكنني اتخذتها لأن الواقع ولا سيما مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس، يعني ضرورة توخي أقصى درجات اليقظة ".// انتهى //00:06ت م0092

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تطبق حظراً للتجول لاحتواء جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.