السعودية اليوم / هولندا تسجل 5340 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أمستردام 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

سجلت هولندا 5340 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المعهد الوطني للصحة في هولندا في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 907291 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 12968 حالةً.

// انتهى //

22:57ت م

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أمستردام 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجلت هولندا 5340 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشار المعهد الوطني للصحة في هولندا في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 907291 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 12968 حالةً.// انتهى //22:57ت م0078

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