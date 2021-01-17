السعودية اليوم / الجزائر تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 3 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 230 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2831 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 185 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 70373 حالةً.

// انتهى //

22:56ت م

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الجزائر 3 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 103611 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2831 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 185 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 70373 حالةً.// انتهى //22:56ت م0077

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