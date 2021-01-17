السعودية اليوم / اليونان تسجل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا



أثينا 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

سجلت اليونان 510 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 148370 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5441 حالةً.

// انتهى //

22:52ت م

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أثينا 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجلت اليونان 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 20 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 148370 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5441 حالةً.// انتهى //22:52ت م0076

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