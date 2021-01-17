السعودية اليوم / "صحة الرياض" تنفذ عدد من الأعمال التطويرية لطوارئ مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة



الرياض 03 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

كشفت "صحة الرياض"، عن تنفيذ عدة مشاريع تطويرية في مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، وأعمال عديدة تعنى بالبنية التحتية، وترميمات لقسم الطوارئ، الذي تُقدم خدماته حالياً في موقع مؤقت مع استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

وأوضحت أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بمحافظة المجمعة خلال 9 أشهر من العام الحالي 2020م بلغ (148224) مستفيداً، إذ قدم مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة خدماته خلال نفس العام لعدد (83224) مريضاً، حيث أستفاد مايقارب من (56581) مريضاً من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ (26643) مراجعاً، مشيرةً إلى أن المستشفى أجرى (67493) فحصاً مخبرياً، و(15440) فحصاً بالأشعة.

ولفتت الانتباه إلى أن مستشفى الملك خالد بالمجمعة أجرى (890) عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد (446) عملية جراحية ليصل الإجمالي للعمليات الجراحية (1336) عملية، وذلك خلال نفس الفترة، في حين بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 7 مراكز صحية (65000) مستفيدٍ ومراجع.

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22:45ت م

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