السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 41346 ألف إصابة بفيروس كورونا



لندن 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

سجلت بريطانيا 41346 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة البريطانية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات تجاوز 3,357,000 حالةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88590 حالةً.

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22:41ت م

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لندن 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجلت بريطانيا 41346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 1295 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة البريطانية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات تجاوز 3,357,000 حالةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 88590 حالةً.// انتهى //22:41ت م0071

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