السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 135 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 48765 إصابةً، وبلغت حصيلة الوفيات 552 حالةً.

// انتهى //

22:35ت م

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لوكسمبورغ 3 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 16 يناير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثلاث حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 48765 إصابةً، وبلغت حصيلة الوفيات 552 حالةً.// انتهى //22:35ت م0069

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