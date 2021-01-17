فيسبوك يقدم برنامجًا قادرًا على التنبؤ بمدى صحة مريض فيروس كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

متابعات الخليج 365 – ترجمة : عمر رأفت

العناوين الفرعية

يزعم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه صمم برنامجًا قادرًا على التنبؤ بما إذا كانت صحة مريض فيروس كورونا ستتدهور أو سيحتاج إلى الأكسجين فقط عن طريق فحص الأشعة السينية على الصدر.

فيسبوك يقدم خدمة للبشرية

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ومن خلال العمل مع جامعة نيويورك (NYU) ، تقول شركة التواصل الاجتماعي إن هذا النظام يأتي في محاولة لمساعدة الأطباء على الاستعداد بشكل أفضل مع استمرار ارتفاع الحالات حول العالم.

تم تصميم أحد النماذج الخاصة بفيسبوك للتنبؤ بالتدهور باستخدام أشعة سينية واحدة على الصدر، والآخر يفعل الشيء نفسه ولكن من خلال سلسلة من الأشعات السينية، ويستخدم النموذج الثالث الأشعة السينية لتحديد ما إذا كان يحتاج المريض إلى الأكسجين الإضافي وكميته.

ويواجه العالم خطر الإصابة بفيروس كورونا منذ عام تقريبًا بدءًا من ووهان في الصين، وهناك أكثر من 93 مليون حالة في جميع أنحاء العالم مصابة بالفيروس، وفقد حوالي مليوني شخص حياتهم بسبب الفيروس.

التفوق على البشر

مع استمرار ارتفاع الحالات، يعمل العلماء وشركات التكنولوجيا على طرق مبتكرة للقبض على الأعراض قبل اتخاذ منعطف مميت.

وعمل خمسة باحثين عملوا على برنامج التنبؤ بفيروس كورونا الخاص بفيسبوك، وقالوا: “نموذجنا الذي يستخدم الأشعة السينية على الصدر يمكن أن يتنبأ ما إذا كان المريض قد يحتاج إلى مزيد من حلول العناية المركزة ، ويتفوق عمومًا على تنبؤات الخبراء البشريين”.



