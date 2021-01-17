توقعات الأرصاد لطقس الغد: أمطار وضباب بعدة مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد، سماء غائمة جزئيًّا ونشاطًا في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

كما توقع المركز، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد، تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 30 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 3 درجات مئوية في طريف.

