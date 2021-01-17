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حريق في مستودعات على طريق الخرج القديم والمدني يتدخل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

حريق في مستودعات على طريق الخرج القديم والمدني يتدخل

تمت محاصرة النيران دون وقوع إصابات

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشر الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في مستودعات على طريق الخرج القديم.

لا إصابات جراء الحريق: 

وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تمت محاصرة الحريق، دون وقوع إصابات حتى الآن.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق عبر الآليات.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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