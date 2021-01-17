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شكرا لقرائتكم حريق في مستودعات على طريق الخرج القديم والمدني يتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16
ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق عبر الآليات.
حريق في مستودعات على طريق الخرج القديم والمدني يتدخل
تمت محاصرة النيران دون وقوع إصابات
متابعات الخليج 365 - الرياض
باشر الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في مستودعات على طريق الخرج القديم.
لا إصابات جراء الحريق:
وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تمت محاصرة الحريق، دون وقوع إصابات حتى الآن.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق عبر الآليات.