حريق في مستودعات على طريق الخرج القديم والمدني يتدخل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشر الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في مستودعات على طريق الخرج القديم.

لا إصابات جراء الحريق:

وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تمت محاصرة الحريق، دون وقوع إصابات حتى الآن.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مكافحة الحريق عبر الآليات.

