مدير تعليم حفر الباطن الجديد للأهالي: نتطلع لدعمكم وتعاونكم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-16

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

العناوين الفرعية

‏وجه مدير تعليم حفر الباطن، محمد بن علي القحطاني، كلمة لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات بعد تكليفه بقرار وزير التعليم.

وقال القحطاني: أرحب بكم ببداية الفصل الدراسي الثاني، وأسأل الله لكم التوفيق، وأوصيكم بالجد والانضباط والحرص على بذل الجهد الكبير للتحصيل والاستفادة من نتائجكم في الفصل الدراسي الأول إما بالتعزيز أو التعديل فالفرصة متاحة.

رسالة لمنسوبي التعليم:

وأضاف: زملائي وزميلاتي قادة المجتمع التعليمي أستفتح رحلتي المهنية معكم مثمنًا ومقدرًا جهودكم الرائعة مع كافة منسوبي التعليم في الفصل الدراسي الأول والذي كان محل إشادة وتقدير الجميع، وأتطلع أن نقدم سويًّا أضعاف ما قدمناه للاستفادة من الوقت في تحسين نواتج التعلم وتحقيق ما يصبو إليه ولاة أمرنا والوطن منّا في زرع نواة التعليم والتعلّم، سائلًا الله في انطلاق الفصل الدراسي الثاني أن يوفقنا وإياكم ويسدد خطانا في طريقنا للعلم، ونتطلع لدعمكم وتعاونكم، كما أسأل الله أن يحفظ وطننا وأمننا وولاة أمرنا.

‏كلمة لأولياء الأمور:

كما قدم القحطاني كلمة لأولياء الأمور: نتطلع منكم استمرار شراكتنا الناجحة بتعليم أبنائنا والتعاون في تقديم بيئة تعليمية تسهم في بناء بلادنا الغالية التي تستحق منا الكثير في بنائها والحفاظ عليها، لاسيما وبلادنا اليوم تعيش أزهى عصورها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واختتم القحطاني بكلمة لأهالي محافظة حفر الباطن: أسأل الله في انطلاق الفصل الدراسي الثاني أن يوفقنا ويسدد خطانا في طريقنا للعلم، ونتطلع لدعمكم وتعاونكم، كما أسأل الله أن يحفظ وطننا وأمننا وولاة أمرنا.

