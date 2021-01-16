السعودية | وزير الإعلام السعودي ينعي المذيع فهد بن ناصر الحمود

شكرا لقرائتكم وزير الإعلام السعودي ينعي المذيع فهد بن ناصر الحمود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نعى وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، المذيع السعودي فهد بن ناصر الحمود الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة في العمل الإعلامي المميز بهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، مسطرة بالإنجازات والعطاءات.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "ببالغ الحزن والأسى؛ أنعي الأستاذ المذيع فهد الحمود، الذي وافته المنية بعد سنوات من العطاء والإبداع للإذاعة والتلفزيون، حيث خدم خلالها المهنة بتفانٍ وإخلاص.

وقال في ختام تغريدته: "أدعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفور انتشار خبر وفاة "الحمود" انطلق هاشتاق على منصة "تويتر" تصدر الترند العالمي، أشاد مغردون خلاله بمسيرة الراحل ورحلة العطاء الذي توجهها بحسن الخلق والنزاهة والعمل الإعلامي المميز عبر شاشات السعودية.

الجدير بالذكر أن الحمود عمل ما يقارب العقدين كمراسل متعاون القناة أم بي سي في الرياض، مع بقاء عمله في التلفزيون السعودي، وشكل التوفيق بين العملين تحدي، ما دفعه للانسحاب من قناة " إم بي سي " والتفرغ للتلفزيون السعودي . وإلى جانب العمل في التلفزيون، وعمل الحمود في المجال الخاص قبل تقاعده با 27 عاما.