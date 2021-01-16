شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وليمة أقامها عائض القرني في منزله تحدث ضجة وتتصدر الترند والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أثار مقطع فيديو لوليمة ضخمة أقامها الداعية عائض القرني في منزله لضيوفه، جدلا واسعا، حيث وصل اسم الداعية" القرني " إلى ترند تويتر.

وبدا في الفيديو " القرني " يقف على باب المجلس في منزله، ويستقبل ضيوفه والذين كان من بينهم عدد من رجال الأعمال، وأقام لهم وليمة ضخمة.

وخطف المقطع أنظار متداوليه، بسبب ما تحتويه الوليمة المكونة من سبعة " مفطحات "، بالإضافة إلى أصناف أخرى من الأطعمة الشهية.