شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الظهور الأخير للإعلامي فهد الحمود قبل وفاته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تداول مواطنون مقطع فيديو يرصد الظهور الأخير للمذيع الراحل فهد الحمود على شاشات التلفزيون، قبل وفاته.

وكان المذيع فهد الحمود ظهر مؤخرًا، على شاشات التلفزيون لتقديم نشرة التاسعة عبر قناة الإخبارية، يوم الاثنين الموافق 2020/4/13، بعد انقطاع دام سنوات.

ويأتي ظهور " الحمود " على شاشة قناة الإخبارية، ضمن مبادرة القناة لإعادة الإعلاميين والمذيعين القدامى، الذين قدموا النشرات على التلفزيون السعودي.

يذكر أن الإعلامي فهد الحمود وافته المنية اليوم، ومن المقرر أن يُصلى على الفقيد، غدًا الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة الشمال، وسيقتصر العزاء في المقبرة فقط.