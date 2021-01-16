شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح.. "هل يوجد علاقة بين أمراض القلب وكهرباء اليد اليسرى؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور النمر، أنه لايوجد علاقة بين أمراض القلب والشعور بشيء يشبه الكهرباء في اليد اليسرى، فيما حذّر من تناول المسكنات باستمرار.

جاء ذلك ردا على تساءل تلقاه عبر حسابه في تويتر يضمن" هل الشعور بشئ أشبه بالكهرباء في اليد اليسرى له علاقة بأمراض القلب؟".

وقال أن التنميل والإحساس بشعور يشبه الكهرباء في اليد اليسرى ليس له علاقة بأمراض القلب.