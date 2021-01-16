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بشرى سارة من " التعليم " بشأن تخفيض الحصص في الفصل الدراسى الثاني

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، عن تطبيق منهج الدراسات الإسلامية المطور وزيادة حصص الرياضيات والعلوم وتخفيض حصص اللغة العربية والفنية والبدنية للبنين والأسرية للبنات.

 

وكانت وزارة التعليم، أتاحت إعداد الجداول المدرسية من حساب قائد المدرسة في ، وذلك استعداداً للفصل الدراسي الثاني 1442هـ.

وأوضحت الوزارة، للمعلمين والمعلمات خدماتها الجديدة المتوفرة عبر المنصة، والتي ظهرت في حساب المعلم والمعلمة هذا اليوم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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