شكرا لمتابعة خبر عن بشرى سارة من " التعليم " بشأن تخفيض الحصص في الفصل الدراسى الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، عن تطبيق منهج الدراسات الإسلامية المطور وزيادة حصص الرياضيات والعلوم وتخفيض حصص اللغة العربية والفنية والبدنية للبنين والأسرية للبنات.

وكانت وزارة التعليم، أتاحت إعداد الجداول المدرسية من حساب قائد المدرسة في منصة مدرستي، وذلك استعداداً للفصل الدراسي الثاني 1442هـ.

وأوضحت الوزارة، للمعلمين والمعلمات خدماتها الجديدة المتوفرة عبر المنصة، والتي ظهرت في حساب المعلم والمعلمة هذا اليوم.