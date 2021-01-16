شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " النقل " توضح تفاصيل مثيرة عن تقنية الاهتزازات التحذيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف مدير إدارة السلامة بوزارة ‎النقل، المهندس محمد العبود، تفاصيل مثيرة عن تقنية الاهتزازات التحذيرية.

وقال " العبود " خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج قناة الإخبارية:" تقنية الاهتزازات تحذر السائق عنده خروجه من المسار بالطرق السريعة والمزدوجة ".

ولفت " العبود:" تقنية الاهتزازت إحدى وسائل السلامة التحذيرية، وتستخدم لبيان حدود المسارات عند الخروج عن الطريق، وهي عبارة عن اهتزاز بسيط مع إصدار صوت لتنبيه سائق المركبة حال خروجه عن المسارات المحددة ".

وأوضح أن الهدف من استخدام تلك التقنية على الطرق هو تقليل الحوادث المرورية بشكل عام بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مبينا أن التقنية المستخدمة بسيطة جدًا، وهي عبارة عن أمشاط تُغرس في الإسفلت بعمق 12 ملليمترًا وبعرض 15 سم تقريبًا، وتبدأ من مللي حتى 12 مللي تدريجيًا.

وتابع أن تغطية 100 كيلومتر طرق بتلك التقنية لن يستغرق أكثر من 10 أيام.