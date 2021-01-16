شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سارة القحطاني أحببت الفروسية فاقتحمت مجال تدريب الخيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

اقتحمت المواطنة سارة القحطاني مجال تدريب الخيل ، بسبب حبها في الفروسية .

وقالت القحطاني: "أحب الخيل من الصغر بحكم أن والدي مدرب سابق ",مبينة أن دعم الحكومة الرشيدة في تمكين المرأة ساعدها في دخول هذا المجال

وعن طريقة امتهان مجال تدريب الخيل ، قالت إن ذلك يتم عن طريق تقديم أوراق لنادي الفروسية و في حال اجتياز الاختبار يمكن الحصول على الرخصة.

يذكر أن سارة القحطاني تعد أول مدربة سباقات خيل في المملكة .