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«الصحة» تكشف الأحد مستجدات لقاح كورونا وأبرز المؤشرات الوبائية بالمملكة

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الرياض - محمد عبدالله - طالبت المهتمين بطرح أسئلتهم وتعليقاتهم

أعلنت وزارة الصحة عقد مؤتمر صحفي، الأحد، لعرض الأوضاع العالمية بشأن تطورات فيروس المستجد، وكذا أبرز المؤشرات الوبائية بالمملكة.

وقالت الوزارة، في بيانٍ صادر عنها السبت، إن المؤتمر سينطلق عند الساعة الـ3:35 عصرًا، وسيتناول أيضًا أبرز الاستفسارات الشائعة خلال 24 ساعة، بجانب الإحصائيات ومستجدات اللقاح.

وطالبت الوزارة المهتمين بطرح أسئلتهم وتعليقاتهم عبر الهاشتاق«شارك في المؤتمر الصحفي» عبر «تويتر».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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