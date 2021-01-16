«الصحة» تكشف الأحد مستجدات لقاح كورونا وأبرز المؤشرات الوبائية بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة عقد مؤتمر صحفي، الأحد، لعرض الأوضاع العالمية بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد، وكذا أبرز المؤشرات الوبائية بالمملكة.

وقالت الوزارة، في بيانٍ صادر عنها السبت، إن المؤتمر سينطلق عند الساعة الـ3:35 عصرًا، وسيتناول أيضًا أبرز الاستفسارات الشائعة خلال 24 ساعة، بجانب الإحصائيات ومستجدات اللقاح.

وطالبت الوزارة المهتمين بطرح أسئلتهم وتعليقاتهم عبر الهاشتاق«شارك في المؤتمر الصحفي» عبر «تويتر».

اقرأ أيضًا:

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا