الإطاحة بمواطن تباهى بعرض مواد مخدرة وإطلاق النار في الرياض

أطاحت شرطة منطقة الرياض بأحد المواطنين تباهى بعرض مواد مخدرة وأطلق النار من سلاحه في الهواء.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع «سناب»؛ إن الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، رصدت أحد مقاطع الفيديو لشخص يطلق النار من سلاح في الهواء متباهيًا بذلك، وعرضه مواد مخدرة.

وأوضحت أنه وفقًا لإجراءات الاستدلال البحثية والتحريات المجراة، فقد أسفرت عن تحديد هويته والقبض عليه؛ حيث تبين أنه مواطنٌ في العقد الثالث من العمر، وضُبط بحوزته السلاحُ المُستخدَمُ.

وأشار إلى أن المواطن أقر بتصوير المقطع ونشره، مؤكدةً إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.