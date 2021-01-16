الإطاحة بتشكيل عصابي لتزوير التقارير الطبية والإجازات المرضية بالرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبضَ على تشكيلٍ عصابيٍّ مكونٍ من 5 أشخاصٍ تورطوا في تزوير التقارير الطبية والإجازات المرَضية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيانٍ نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع «سناب»، إنها تمكَّنت من ضبط مواطنٍ و4 مخالفينَ لنظام الإقامة من الجنسيات اليمنية والسودانية والسورية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، مؤكدةً تورطهم في تزوير التقارير الطبية والإجازات المرضية المُصدَّقة بأختامٍ مزورةٍ منسوبةٍ إلى مراكز طبيةٍ ومستشفياتٍ عامةٍ، والترويج لها والمتاجرة بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذين من وحدة سكنية غرب مدينة الرياض مقرًّا لممارسة نشاطهم.

وأشارت إلى أنه ضبط بداخل الشقة، تقارير طبية ومطبوعات لوزارة الصحة، وجهاز حاسب آلي يحتوي على ما يقرب من 20 ألف تقرير طبي مزور، ومبلغ مالي يقدر بـ25 ألفًا و804 ريالات.

وأكدت أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بما نُسب إليهم، وتم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.