بالفيديو.. النقل تكشف مميزات تقنية الاهتزازات: تُحذّر السائق عند خروجه من المسار

أوضح مدير إدارة السلامة بوزارة النقل المهندس محمد العبود، اليوم السبت، أن «تقنية الاهتزازات» تُحذّر السائق عند خروجه من المسار.

وتحدث العبود في مداخلة مع «الإخبارية»، عن «تقنية الاهتزازات»، قائلًا: «إنها إحدى وسائل السلامة التحذيرية، وتستخدم لبيان حدود المسارات عند الخروج عن الطريق، وهي عبارة عن اهتزاز بسيط مع إصدار صوت لتنبيه سائق المركبة حال خروجه عن المسارات المحددة».

وأضاف العبود، أن الهدف من استخدام تلك التقنية على الطرق هو تقليل الحوادث المرورية بشكل عام بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لافتًا إلى أن التقنية المستخدمة بسيطة جدًا، وهي عبارة عن أمشاط تُغرس في الإسفلت بعمق 12 ملليمترًا وبعرض 15 سم تقريبًا، وتبدأ من مللي حتى 12 مللي تدريجيًا.

وأكد العبود، أن تغطية 100 كيلومتر طرق بتلك التقنية لن يستغرق أكثر من 10 أيام.

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