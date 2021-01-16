7000 متدرب يستأنفون الدراسة بنجران

يستعد أكثر من 7000 متدرب ومتدربة في كافة منشآت التدريب التقني والمهني، بمنطقة نجران في برامج الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الأهلية، لبداية الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1442. وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد آل جبار، أن المتدربين والمتدربات يستعدون لبداية التدريب عن بعد في المقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العملية، وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأضاف بأن المنشآت التدريبية تستقبل الأسبوع المقبل، المتدربين والمتدربات المقبولين لهذا الفصل التدريبي، ببرامج التهيئة التي يتعرفون من خلالها على طرائق التدريب والأنظمة واللوائح وتوزيع المقررات العملية والنظرية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بخصوص المقررات العملية. وأضاف آل جبار أن انطلاق التدريب بجدية منذ يومه الأول، يأتي بناء على تخطيط مسبق، وجهود قام بها قادة ومنسوبو المنشآت من تهيئة الورش والمعامل، والقاعات والبيئة التدريبية، بما يتوافق مع المرحلة الحالية.