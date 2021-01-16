اخبار السعوديه

7000 متدرب يستأنفون الدراسة بنجران

0 نشر
0 تبليغ

يستعد أكثر من 7000 متدرب ومتدربة في كافة منشآت التدريب التقني والمهني، بمنطقة نجران في برامج الدبلوم والبكالوريوس والمعاهد الأهلية، لبداية الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1442. وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد آل جبار، أن المتدربين والمتدربات يستعدون لبداية التدريب عن بعد في المقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العملية، وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأضاف بأن المنشآت التدريبية تستقبل الأسبوع المقبل، المتدربين والمتدربات المقبولين لهذا الفصل التدريبي، ببرامج التهيئة التي يتعرفون من خلالها على طرائق التدريب والأنظمة واللوائح وتوزيع المقررات العملية والنظرية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بخصوص المقررات العملية. وأضاف آل جبار أن انطلاق التدريب بجدية منذ يومه الأول، يأتي بناء على تخطيط مسبق، وجهود قام بها قادة ومنسوبو المنشآت من تهيئة الورش والمعامل، والقاعات والبيئة التدريبية، بما يتوافق مع المرحلة الحالية.


كانت هذه تفاصيل خبر 7000 متدرب يستأنفون الدراسة بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

قد تقرأ أيضا