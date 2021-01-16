7000 متدرب يستأنفون الدراسة بنجران

وأضاف بأن المنشآت التدريبية تستقبل الأسبوع المقبل، المتدربين والمتدربات المقبولين لهذا الفصل التدريبي، ببرامج التهيئة التي يتعرفون من خلالها على طرائق التدريب والأنظمة واللوائح وتوزيع المقررات العملية والنظرية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بخصوص المقررات العملية. وأضاف آل جبار أن انطلاق التدريب بجدية منذ يومه الأول، يأتي بناء على تخطيط مسبق، وجهود قام بها قادة ومنسوبو المنشآت من تهيئة الورش والمعامل، والقاعات والبيئة التدريبية، بما يتوافق مع المرحلة الحالية.
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